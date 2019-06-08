سياسي / الرئيس الأمريكي يعلن تجميد فرض رسوم جمركية على المكسيك



واشنطن 05 شوال 1440 هـ الموافق 08 يونيو 2019 م واس

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة تجميد فرض رسوم جمركية عقابية على المكسيك إلى أجل غير مسمى بناءً على اتفاق تم التوصل إليه وتتخذ بموجبه المكسيك خطوات مهمة لكبح الهجرة غير الشرعية.

وقال الرئيس ترامب:" إن الاتفاق يهدف إلى القضاء على تدفق الهجرة غير الشرعية إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية مع المكسيك".

وكان من المقرر أن يبدأ الاثنين تطبيق رسوم جمركية على جميع السلع الواردة من المكسيك إلى الولايات المتحدة بنسبة رسوم 5%، تتزايد شهريًا ما لم تتحرك المكسيك ضد الهجرة غير الشرعية، حتى تصل إلى 25%.

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07:12ت م

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