احدث قائمة طعام”منيو” مطاعم الرومانسية بالمملكة العربية السعودية

تأسست سلسلة مطاعم الرومانسية فى المملكة العربية السعودية فى عام1418هـ،حيث تتميز مطاعم الرومانسية، بعمل اشهى الأكلات الشعبية الأصيلة،ولأنها تهتم بالمذاق والجودة،فإن الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة يذهبون اليها لشراء اشهى الأكلات.

وتمتد سلسلة مطاعم الرومانسية الى 30 فرع فى انحاء المملكة حيث تغطى جميع مناطق العاصمة الرياض والخرج والقصيم والأحساء والدمام وجدة والمدينة المنورة،كل هذا التميز يجعلها تصنع من العلامه التجارية لها مكانة مهمة ومميزة فى ذهن كل مستهلك،كما تتميز بالعمل الجاد وخدمة عملاء على اعلى مستوي .

والان نقدم لكم قائمة الطعام الخاصة بسلسلة مطاعم الرومانسية على مستوي المملكة العربية السعودية وكذلك الرقم الموحد للاتصال .

قائمة الطعام ” المنيو” :

الرقم الموحد للاتصال :920000144 من داخل المملكة العربية السعودية

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