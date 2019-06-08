شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الحرس الوطني بالمدينة يعايد المرضى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) عايدت إدارة مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة صباح اليوم الثلاثاء المرضى المنومين بالمستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك والاحتفال به. فبتوجيه من المدير التنفيذي للتشغيل الأستاذ منصور بن ناصر العسكر ونيابة عنه قام منسوبو إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية وبمشاركة منسوبي إدارة الخدمات الاجتماعية ومنسوبي إدارة خدمات التمريض بزيارة ومعايدة جميع المرضى المنومين في المستشفى مقدمين لهم الورود والهدايا باسم المستشفى والتهنئة بالعيد المبارك , متمنين لهم أن يمنّ الله عليهم بالشفاء العاجل، كما شملت المعايدة الأطباء والممرضين والإداريين المناوبين بهدف إشراك الجميع ببهجة العيد والاحتفال به .



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