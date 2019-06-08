شكرا لقرائتكم خبر عن وادي الفرع تحتفل بعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) @sami4086

شهدت محافظة وادي الفرع مساء أمس فعاليات متنوعة في احتفال عيد الفطر المبارك ، برعاية محافظ محافظة وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط، والذي نظمته وأشرفت عليه بلدية وادي الفرع ، بحضور مدراء الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز ومشايخ وأعيان المحافظة.

وفور وصول المحافظ إلى مقر الاحتفال أمام حديقة الملك عبدالعزيز بالمحافظة بدأت فقرات الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم.

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وألقى رئيس بلدية محافظة وادي الفرع الدكتور محمد بن مبارك السهلي كلمة قال فيها من أرض الولاء من أرض الإنتماء محافظة وادي الفرع ارفع اسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات.

وأضاف في إحتفالية المعايده السنويه لمحافظة وادي الفرع التي نالت رعاية القيادة وأصبحت في مقدمة الرياده بنهضه عامله وتنميه خالده ، وإن هذا العيد السعيد يأتي لنتلاقى وتتلاقى قلوبنا بالمحبه وتتصافح ايدينا بالتسامح ولنجعل حب محافظتنا غايتنا وتطويرها ورقيها مقصدنا.

ووجه السهلي شكره لراعي الحفل محافظ وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط على جهوده المبذولة في إنجاح وإقامة هذا الحفل البهيج ، والى اللجنة المنظمة لهذا الإحتفال و لكل من ساهم وشارك من الإدارات الحكومية والشركات والمؤسسات و رجال الأعمال ومشايخ وأعيان وأهالي محافظة وادي الفرع في سبيل إنجاح هذا الإحتفال.

وأطلق أبناء المحافظة هاشتاق تحت عنوان وادي الفرع تحتفل، حيث وثقوا فيه العديد من المشاهد والفعاليات التي شارك بها العديد من كبار السن والأطفال ، فضلاً عن الأفلام الوثائقية عن المحافظة والفنون الشعبية التي تشتهر بها وادي الفرع منذ الزمن القديم.