السعودية اليوم / نادي البكيرية يقيم حفل معايدة لمنسوبي النادي وجماهيره



البكيرية 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واس

أقام نادي البكيرية الرياضي أمس حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٠ هـ ، وشهد الحفل حضور وكيل محافظة البكيرية نادر الدوسري ورئيس لجنة الأهالي المهندس علي السويلم وأعضاء الشرف والأهالي وعدد من اللاعبين القدامى ومحبي وجماهير نادي البكيرية.

وتبادل الجميع التهاني بعيد الفطر السعيد، وتخلل الاحتفال بعض المشاركات، بدأت بكلمة لرئيس النادي عبدالرحمن الحضيف، الذي رفع التهنئة إلى القيادة الرشيدة، وإلى الشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، وإلى أهالي البكيرية ومحبي وعشاق النادي.

ورحب الحضيف بالحضور مقدمًا لهم الشكر على حضورهم ومشاركتهم هذه المناسبة السعيدة، مؤكدًا أن أبواب نادي البكيرية ستكون دائمًا مفتوحه لأبناء وزوار المحافظة.

وأوضح الحضيف أن إقامة مثل هذه المناسبات يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية في النادي ومشاركة المجتمع مختلف المناسبات.

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04:06ت م

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