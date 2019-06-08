شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «بنان» يكشف هوية جثمان معتمر في وقت قياسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

استقبلت عمليات جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بلاغاً من قبل المناوب بإدارة عمليات المطار في تمام الساعه ٨:٠٠ صباحا من هذا اليوم (الجمعة)، مفاده ان هنالك معتمر في العقد الثامن من العمر توفى بمركز المراقبة الصحي التابع لصالات الحج والعمرة وفاةً طبيعية، ونظرا لأهمية التعرف على هوية الجثمان لاستكمال الاجراءات النظامية الا أن الوثائق الرسمية العائدة للمعتمر المتوفى غير موجودة، وبناءا على توجيهات مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي قام الآمر المناوب بجوازات المطار وفريق عمل مختص بالانتقال إلى المركز الصحي وبرفقتهم جهاز التحقق الذكي «بنان» والذي يتم التعرف من خلاله على هوية الجثمان في وقت قياسي لايتجاوز العشر ثواني، وتم تزويد مدير الصحة المناوب بالمعلومات الكاملة للمتوفي وذلك عن طريق قاعدة البيانات التي تم إنشائها عن طريق نظام تسجيل الخصائص الحيويه في مرحلة إنهاء اجراءات دخول الراكب في نظام مراقبة الحدود الياً.

وأكد مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي أن مثل هذه التقنيات تعد ضرورة مُلحة لتوفير عامل الوقت والجهد وكذلك التميز في جودة الخدمة.