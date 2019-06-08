شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال معايدة لسجناء رفحاء وأبنائهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فليح ملاك الصخيل (رفحاء) @flaih1102 نظمت إدارة سجن رفحاء حفل معايدة للسجناء بحضور أبنائهم أول أيام عيد الفطر المبارك لمشاركتهم فرحة العيد بقاعة تم تجهيزها خصيصاً لهذه المناسبة. نظمت إدارة سجن رفحاء حفل معايدة للسجناء بحضور أبنائهم أول أيام عيد الفطر المبارك لمشاركتهم فرحة العيد بقاعة تم تجهيزها خصيصاً لهذه المناسبة. ويأتي ذلك من ضمن برامج الإصلاح التي تستهدفها وتقدمها المديرية العامة للسجون بهدف إصلاح السجين ومحاولة عدم عزله عن مجتمعه الخارجي مما له تأثير نفسي إيجابي على السجناء وذويهم، ووزعت في الاحتفال الهدايا لجميع الزوار وإقامة إفطار جماعي للحضور.



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