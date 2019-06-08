شكرا لقرائتكم خبر عن عيد صبيا.. بيعة وفرح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

نظمت لجنة التنمية السياحية في صبيا احتفالات المحافظة بالعيد، بالتعاون مع إدارة تعليم صبيا والبلدية في حديقة الملك فهد، بحضور المحافظ منصور بن زيد الداود، وحضر الاحتفالية عدد من مديري الدوائر الحكومية من مدنيين وعسكريين ورؤساء المراكز وعدد من المشايخ والأعيان.

ووقع الداود في اللوحة الجدارية «عيد صبيا بيعة وفرح» تجديدا للبيعة ومعايدة الوطن والقيادة الرشيدة.

وتخللت الاحتفال قصيدة شعرية ألقاها الشاعر الدكتور علي محسن مشعوف، وأوبريت، ولوحات فنية وطنية متنوعة شملت استعراضا لفرق الفنون الشعبية التي شارك فيها عدد من المشايخ والأعيان، ومرسما حرا للأطفال وركنا للتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى الشخصيات الكرتونية.

وشهد الاحتفال تكريم القطاعات المشاركة والجهات الداعمة والمشايخ ورئيس وأعضاء المركز الإعلامي، كما تخللت فقرات الحفل العديد من المسابقات والسحوبات والجوائز التي قدمت للعائلات وحضور الاحتفال. وكرم الداود صحيفة "الخليج 365" لتميزها في تغطية مناسبات المحافظة.