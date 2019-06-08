شكرا لقرائتكم خبر عن عيد القطيف..تعزيز أواصر المحبة في المجتمع الواحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

شهد مهرجان العيد في نسخته الـ34 المقام ببلدة الخويلدية في محافظة القطيف حضوراً جماهيرياً كبيراً لتحقيق الهدف المتمثل في تعزيز أواصر المحبة بين الأهالي والتآخي بين جميع أطياف المجتمع بمختلف طبقاتهم وشرائحهم. وبدأ المهرجان بمعايدة رئيس مجلس إدارة نادي الخويلدية الرياضي محمود الشرفا الحضور بحلول عيد الفطر المبارك، داعياً العلي القدير أن يمن على الجميع باليمن والبركات، كما تقدم بشكره لجميع القائمين والمنظمين على ما بذلوه من جهد، مثنياً على الداعمين والمساهمين في مشاركتهم في إنجاح هذا المهرجان.

واشتمل المهرجان على فعاليات عدة، منها المسابقات والألعاب الشعبية للصغار والكبار ومسابقة شد الحبل وكذلك أقيمت مباراة استعراضية لقدامى كرة القدم بمشاركة كل من مقدم البرامج زهير الأمرد، وزهير آل سالم، فيما قام بتعليق فقرات المهرجان المعلق الشامل حسين الأحمد، والإعلامي المعلق علي آل محسن.

وأقيمت على هامش المهرجان أركان عدة، منها ركن الألعاب الهوائية، وركن الرسم على الوجوه، وركن التلوين، وركن التصوير (الأستديو).

وتم خلال الحفل تكريم شخصيات فعالة لها دور في استمرار هذا المهرجان منذ إقامته أول مرة وحتى الآن وهم: حسن الصويلح، كامل الشرفا، نصر الصويلح، سعيد السماك، علوي الشرفا، حسين آل سالم، مضر آل سالم، رضي الشرفا، نعمة الشرفا ومصطفى آل سالم، كما تم تكريم مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة القطيف محمد بوميه، وكذلك رئيس نادي مضر السابق سامي آل يتيم، ولجنة كرة القدم بالنادي.