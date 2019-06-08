شكرا لقرائتكم خبر عن إرشاد 636 ألف معتمر في «مركزية مكة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

يواصل فريق كشافة شباب مكة المكرمة التطوعي بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بالتعاون مع شركة محطات العالم في توجيه المعتمرين وإرشاد التائهين، وتوصيلهم ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة محطات العالم محمد بن بادي أنه تم توفير العربات المتنقلة التي تقدم خدماتها على مدار 24 ساعة حيث تم إيصال أكثر من 1500 معتمر إلى الاستراحة الخاصة التي صممت للعناية بالمعتمرين، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، كما تم إرشاد وتوجيه 636.136 معتمرا وزائرا حتى أمس (الجمعة).

وبين أن فرق الكشافة تتمركز في 8 مراكز حيوية تابعة لوزارة الحج والعمرة.

وأشار إلى أن الشركة رفعت مستوى الجاهزية لتقديم الخدمات في أول جمعة في عيد الفطر المبارك لهذا العام، لافتا إلى أنه تم إيصال أكثر من 255.232 معتمرا خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر المبارك.