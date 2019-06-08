شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إيقاف سنابي شهير احتال على معاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

علمت "الخليج 365" أن شرطة محافظة جدة أوقفت أحد مشاهير منصات التواصل الاجتماعي بتهم النصب والاحتيال، بعد ظهور شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مقطع فيديو متداول، كشف فيه تحويل مبلغ 1000 ريال لمشهور السناب، بعد أن أوهمه بتقديم خدمة له، ثم رفض الرد على اتصالاته.

وحسب مصادر "الخليج 365" درج السنابي المشهور على إيهام متابعيه بقدرته على إيصال الرسائل الإعلانية، وحرفيته في التعامل مع التقنيات الحديثة، وخبرته في فتح حسابات مخصصة للشراء من المواقع الإلكترونية، من خلال عرض صور حوالات بنكية «مزورة»، وإشادات من أشخاص ادعى تعاملهم معه، ما سهل وقوع آخرين في حباله، ليرتفع مجموع المطالبات المالية ضده لأكثر من 400 ألف ريال.