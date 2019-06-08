شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تعترض على حكم متحرش «فتاة الخبر».. وتطالب بعقوبة الحد الأعلى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

اعترضت النيابة العامة على الحكم الابتدائي الصادر ضد المتحرش بفتاة الخبر (السجن 10 أشهر، وغرامة 5 آلاف ريال)، مطالبة في لائحة اعتراضية بتطبيق الحد الأعلى للعقوبة بحق المتهم.

وعلمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكما بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة مالية 5000 ريال ضد المتحرش بفتاة الخبر، بعد 20 يوما فقط من تاريخ القبض عليه. وأدانت المحكمة المواطن بالتحرش بفتاة الخبر أثناء وجودها داخل مركبتها بالقرب من مجمع للمقاهي، وإظهار لسانه وقيامه بتصرفات غير لائقة وخادشة للحياء.

وكشفت المصادر أن النيابة العامة حققت مع المتهم وأقر بجريمته، وطالبت بتطبيق المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش ومعاقبته بالسجن مدة لا تزید على سنتین، وغرامة مالیة لا تزید على 100 ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین.