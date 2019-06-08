شكرا لقرائتكم خبر عن «يا سلام الله على أهل الغاط» يخطف إعجاب الزوار والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (الغاط)نال أوبريت «يا سلام الله على أهل الغاط» إعجاب حضور احتفالات عيد الفطر في الغاط، بحضور المحافظ منصور بن سعد السديري، ورئيس البلدية المهندس سلطان بن عايض النتيفات، وعدد من رؤساء ومديري الجهات الأمنية والحكومية، ورؤساء المراكز، وأعيان المحافظة، والأهالي.
وتخلل الاحتفال تقديم قصائد وطنية للشاعرين عبدالكريم بن عبدالله الجبرين، وحمود العضيدان.
وقدم المنشد خالد الشتيلي شيلة وطنية وأخرى خاصة بالعيد وأهالي الغاط. وفي الختام العرضة السعودية، تلا ذلك تكريم الرعاة والداعمين.
كانت هذه تفاصيل خبر «يا سلام الله على أهل الغاط» يخطف إعجاب الزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.