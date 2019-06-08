شكرا لقرائتكم خبر عن «يا سلام الله على أهل الغاط» يخطف إعجاب الزوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (الغاط)

نال أوبريت «يا سلام الله على أهل الغاط» إعجاب حضور احتفالات عيد الفطر في الغاط، بحضور المحافظ منصور بن سعد السديري، ورئيس البلدية المهندس سلطان بن عايض النتيفات، وعدد من رؤساء ومديري الجهات الأمنية والحكومية، ورؤساء المراكز، وأعيان المحافظة، والأهالي.

وتخلل الاحتفال تقديم قصائد وطنية للشاعرين عبدالكريم بن عبدالله الجبرين، وحمود العضيدان.

وقدم المنشد خالد الشتيلي شيلة وطنية وأخرى خاصة بالعيد وأهالي الغاط. وفي الختام العرضة السعودية، تلا ذلك تكريم الرعاة والداعمين.