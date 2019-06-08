شكرا لقرائتكم خبر عن عنيزة تحتفل بـ«سحابة عيد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (عنيزة)

شهد محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم الحفل الرسمي لاحتفالات عيد الفطر المبارك 40، وذلك في مركز الملك فهد الحضاري بشعار «عنيزة سحابة عيد»، بحضور وكيل المحافظة سعد بن عبدالله السليم، ورئيس لجنة الأهالي الشيخ محمد بن إبراهيم القاضي، ورئيس بلدية عنيزة المهندس خلف العتيبي، وعدد من الأعيان والأهالي.

وتخللت الاحتفال كلمة للمحافظ، وبعد ذلك ألقيت قصيدة للشاعر سليمان السلامة ألقاها بندر الحمودي، ثم تكريم عدد من رواد العمل الاجتماعي والمتعاونين، ثم أوبريت الحفل الذي جاء بعنوان «عنيزة سحابة عيد»، كلمات عبدالعزيز السناني، وأداء عبدالله السكيتي وعبداللطيف القاسم، تلته الفنون الشعبية مثل العرضة السعودية والسامري والناقوز والحوطي.