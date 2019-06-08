شكرا لقرائتكم خبر عن شاطئ السباحة الوحيد مغلق بأمر «موسم جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

كالمُستَجيرِ مِنَ الرَّمضاءِ بالنّارِ، مثل يحكي حال سكان جدة وزوارها الذين هربوا من الأسعار الجنونية للشاليهات والمنتزهات بحثا عن مياه البحر للتخفيف من درجات الحرارة العالية التي تشهدها محافظة جدة مع إطلالة عيد الفطر ليصطدموا بإغلاق الشاطئ الوحيد المتبقي للسباحة والذي يعرف بـ«شاطئ الإسكندرية».

الهاربون من سخونة الصيف والاستمتاع بالسباحة في بحر جدة لم يجدوا موقعا على الواجهة البحرية التي تم إغلاق شواطئ السباحة الـ 5 من أشهر مضت، وهو ما بررته الأمانة في حينه بإجراء عمليات الصيانة، غير أن الواقع كشف عن وجود خلل في الموقع الحديث الذي لم يمض على افتتاحه سوى عامين، ليتم إغلاق كافة أبواب المسابح الـ 5، ما دفع أهالي جدة إلى العودة للشاطئ الوحيد المخصص للسباحة الذي تم إغلاقه مع عيد الفطر بسبب تخصيص الموقع لفعاليات «موسم جدة».

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شاطئ الإسكندرية يكتظ في مثل هذه الأيام بالزائرين للسباحة رغم خدماته المحدودة، في وقت تتصاعد فيه مطالبات الشباب بالاهتمام به أو تخصيص مواقع أخرى لهم لمزاولة السباحة.

وتساءل الشاب أحمد الحربي عن الجدوى من إغلاق الشاطئ لإقامة فعاليات ترفيهية وأنشطة في العيد، على حساب الاستمتاع بالشاطئ الوحيد.

وقال عبيدة الجدعاني (نهرب من ارتفاع إيجار الاستراحات والمنتجعات والشاليهات تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة نحو شاطئ الإسكندرية لنجده مغلقا لإقامة مهرجان أو أنشطة ترفيهية)، وأضاف نعم نريد مثل هذه المهرجانات ولكن كنا نأمل إقامتها في أماكن غير موقع السباحة الوحيد في المحافظة.