شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تحقق في عرض «الهيب هوب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

قرر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد عبدالله القويحص، تشكيل لجنة برئاسة وكيل الأمين للخدمات، وعضوية مدير عام المتابعة، ومدير عام الإدارة القانونية للتحقيق مع الجهات المختصة بتنظيم احتفال الأمانة بعيد الفطر، حول عرض «الهيب هوب» الذي قدمته إحدى الفرق الفنية بالإضاءة والليزر مع الموسيقى، مشددا على أهمية تحديد المسؤولية ورفع نتائج التحقيق في أسرع وقت، مع وضع ضوابط تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلاً.

واعترفت الأمانة بأن الجهة القائمة على تنظيم الاحتفال لم توفق في اختيار هذه الفقرة «رغم تأكيدنا على إخراج احتفالات عيد الفطر المبارك في العاصمة المقدسة بما يليق بقدسيتها ومكانتها». وأكدت الأمانة حرصها على تنوع العروض والفقرات الترفيهية في احتفالات عيد الفطر المبارك وإسعاد جميع شرائح المجتمع انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية نحو المواطنين والمقيمين وبما لا يتعارض مع قدسية مكة المكرمة.