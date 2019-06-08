شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية» تحتفل بوصول أولى رحلاتها المنتظمة إلى «مراكش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي مكي (مراكش)

احتفت الخطوط السعودية في المغرب، أمس الأول (الخميس)، بوصول أولى رحلاتها المباشرة والمنتظمة بين المملكة ومراكش، ثاني وجهاتها في المملكة المغربية بعد الدار البيضاء.

وفور هبوط طائرة «السعودية» من طراز (B787) دريملاينر في مطار مراكش المنارة الدولي، استقبلتها إدارة المطار بالمرور تحت قوس المياه التي تم رشها ترحيباً بأول رحلة، كما جرت العادة في الرحلات الافتتاحية، فيما تم استقبال الضيوف القادمين على الطائرة بالتمر والحليب والشاي والحلويات المغربية والورود، إلى جانب ألوان من الفلكلور الشعبي المراكشي.

ونظم حفل استقبال رسمي بهذه المناسبة، بحضور عدد من المسؤولين في مقدمتهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله الغريري، ومدير عام الطيران المدني المغربي زكريا بلغازي، وعمدة مدينة مراكش محمد العربي بلقايد، ومدير الخطوط السعودية بالمغرب محمد السمراني، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة السياحة والطيران المدني وإدارة مطار مراكش الدولي، ووكالات السفر المغربية وممثلي وسائل الإعلام.

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وعبر السفير الغريري عن سعادته بتدشين خط جوي جديد يربط المملكتين الشقيقتين وتحديداً بين جدة ومراكش بشكل مباشر، وبمعدل ثلاث رحلات في الاتجاه الواحد أسبوعياً وقد تزيد قريباً، وهو ما سوف يسهم في تعزيز الروابط والعلاقات الوثيقة بين البلدين الكبيرين وشعبيهما الشقيقين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة المباركة نواة وبداية لخطوات مماثلة، يتم خلالها تدشين خطوط جديدة ورحلات مباشرة إلى وجهات ومدن سياحية أخرى في المملكة المغربية.

فيما أكد مدير عام الطيران المدني زكريا بلغازي، أن بدء تشغيل الرحلات المباشرة بين جدة ومراكش، مناسبة جميلة تعكس مدى حجم العلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض مدير الخطوط السعودية بالمغرب السمراني، ما أنجزته «السعودية» في المغرب خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى انها حققت نمواً في عدد الضيوف المسافرين في المغادرة والقدوم بنسبة (19%) مقارنة مع العامين السابقين، مبيناً أن عدد الضيوف المنقولين من وإلى المغرب خلال العام الماضي بلغ (402.808) ضيوف، فيما بلغ عدد الرحلات المجدولة أسبوعيا 19 رحلة في الاتجاه الواحد مع بداية عام 2019، بزيادة 5 رحلات عن العام الماضي، منوها أن محطات «السعودية» في المغرب والمخصصة لخدمة رحلات الحج والعمرة يصل عددها إلى تسع محطات إضافية (الرباط، فاس، طنجة، وجدة، الناظور، مراكش، أكادير، الراشيدية، والدار البيضاء).