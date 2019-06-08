شكرا لقرائتكم خبر عن فنون شعبية وأوبريت في عيد أهالي ثول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ثول)

احتفل أهالي مركز ثول التابع لمحافظة جدة، مساء أمس (الجمعة)، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور رئيس المركز عادل بن عبدالله الغامدي، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية عايش بن أحمد الجحدلي، والأعيان والزوار، وذلك بكورنيش المركز.

وتخلل الاحتفال كلمة ألقاها رئيس لجنة التنمية الاجتماعية أكد خلالها أن احتفال الأهالي بالعيد كل عام والالتقاء في أجواء يسودها الفرح والسرور، يدلان على ما يتميز به أبناء الوطن من تآلف وترابط في جميع مناطق المملكة، التي تحتفل في نفس التوقيت بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها في ظل القيادة لخادم الحرمين وولي عهده.

إثر ذلك، انطلقت الفعاليات بأوبريت حمل عنوان «هذا عهد» بمشاركة مجموعة من أبناء ثول قدموا خلاله لوحه فنية مزجت بين حب الوطن وقيادته والاحتفاء بمناسبة العيد السعيد. بعدها، شاركت فرقة الفنون الشعبية بمركز ثول بألوان مختلفة من الفلكلور والأهازيج التي نالت استحسان الحضور.