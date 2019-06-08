شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات البرية يطمئن على مصابي عاصفة الحزم وإعادة الأمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة)

اطمأن قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير على المصابين من منسوبي القوات المسلحة الذين تعرضوا للإصابة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، بزيارته لهم في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية أمس بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل قائد القوات البرية الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل قائلاً: «أنتم أبطال الوطن وما تعرضتم له دفاعا عن دينكم ثم ملككم ووطنكم وسام شرف نغبطكم عليه».

ونقل المطير للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل، وأن يمن الله عليهم بالصحة والعافية.

وأعرب المصابون من جانبهم عن شكرهم على الزيارة والاطمئنان على صحتهم، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للرجوع إلى ميدان العز والشرف بعد إكمال العلاج للتصدي للعدو والقيام بدورهم المناط بهم لحفظ الأمن في الوطن الغالي علينا جميعا، عادين إصاباتهم وسام شرف يعتزون به.