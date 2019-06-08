

نيويورك 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 28ر263 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 94ر25983 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 85ر29 نقطة، أو 1ر1% ، ليصل إلى 34ر2873 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 55ر126 نقطة ، أو 7ر1% ، ليصل إلى 10ر7742 نقطة.

// انتهى //

02:00ت م

0100





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.