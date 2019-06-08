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مقاتلات التحالف تستهدف اجتماعًا حوثيًّا في حجة

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2019-06-08

مقاتلات التحالف تستهدف اجتماعًا حوثيًّا في حجة

متابعات الخليج 365 - متابعة

قتل 17 مسلحًا من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في غارة لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استهدفت اجتماعًا للميليشيا بالقرب من مديرية عبس، بمحافظة حجة شمالي البلاد.

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وقالت مصادر محلية: إن 17 مسلحًا حوثيًّا، بينهم قيادات ميدانية، قضوا في غارة محكمة استهدفت اجتماعًا سريًّا لهم، عقب رصدهم وتتبعهم عبر عملية استخباراتية دقيقة، بحسب “سكاي نيوز”.

كما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات على مواقع الميليشيات في منطقة الزبيرية غرب مديرية قعطبة شمالي الضالع، ودمرت آليات تابعة للميليشيات.





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