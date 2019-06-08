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النائب العام يوجه بالقبض على مطلق النار في مناسبة

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جدة - خالد شويل - وجَّه النائب العام، الشيخ سعود المعجب، بالقبض على شاب؛ ظهر في مقطع فيديو وهو يُطلق النار من سلاح رشاش في إحدى المناسبات، وكاد يتسبب بكارثة لولا لطف الله.

وأوضحت مصادر أن التوجيه يشمل والد الشاب، والتأكد من نظامية السلاح، وامتلاكه التصريح النظامي.

وكانت النيابة قد أوضحت عبر حسابها في تويتر التحذير من استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصة والعامة، وما ينطوي على ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقًا لنظام الأسلحة والذخائر، وما ينشأ عن ذلك من ضرر.. متمنين للجميع أفراحًا آمنة


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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