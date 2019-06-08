، "الخثلان": سن أُمّ المؤمنين خديجة لما تزوج بها النبي كان 28 سنة وليس 40 سنة ،

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نفى الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، صحة ما اشتُهر بأن النبي ﷺ تزوج أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- وعمرها 40 سنة، مشيرًا إلى أنه لم يثبت.
ونشر حساب "منارات الهدى" بتويتر - وهي مؤسسة علمية وقفية، تُعنى بالمناشط العلمية والدعوية للشيخ الخثلان - من خلال وسم #درس_الخثلان تغريدة لفضيلته، تقول: "اشتُهر أن سن أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- لما تزوج بها النبي عليه السلام 40 سنة. وهذا لم يثبت".
وأضاف "الخثلان": "الثابت أن عمرها 28 سنة، وهذا الأقرب، ولاسيما أنها أنجبت من النبي عليه الصلاة والسلام، والغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس قبل الخمسين".
يُشار إلى أن كتاب "الحديث والسيرة" الذي يُدرَّس لطلاب الصف الرابع الابتدائي، بحسب طبعة 2017، ورد فيه ضمن درس عن زوجات النبي ﷺ، ومنهن أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها-، أنه كان عمر النبي ﷺحينما تزوج بها خمسًا وعشرين سنة، وكان عمرها أربعين سنة.
"الخثلان": سن أُمّ المؤمنين خديجة لما تزوج بها النبي كان 28 سنة وليس 40 سنةعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-06-08
نفى الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، صحة ما اشتُهر بأن النبي ﷺ تزوج أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- وعمرها 40 سنة، مشيرًا إلى أنه لم يثبت.
ونشر حساب "منارات الهدى" بتويتر - وهي مؤسسة علمية وقفية، تُعنى بالمناشط العلمية والدعوية للشيخ الخثلان - من خلال وسم #درس_الخثلان تغريدة لفضيلته، تقول: "اشتُهر أن سن أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- لما تزوج بها النبي عليه السلام 40 سنة. وهذا لم يثبت".
وأضاف "الخثلان": "الثابت أن عمرها 28 سنة، وهذا الأقرب، ولاسيما أنها أنجبت من النبي عليه الصلاة والسلام، والغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس قبل الخمسين".
يُشار إلى أن كتاب "الحديث والسيرة" الذي يُدرَّس لطلاب الصف الرابع الابتدائي، بحسب طبعة 2017، ورد فيه ضمن درس عن زوجات النبي ﷺ، ومنهن أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها-، أنه كان عمر النبي ﷺحينما تزوج بها خمسًا وعشرين سنة، وكان عمرها أربعين سنة.
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
12:50 AM
قال: أنجبتْ من النبي عليه الصلاة والسلام.. والغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس قبل الخمسين
نفى الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، صحة ما اشتُهر بأن النبي ﷺ تزوج أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- وعمرها 40 سنة، مشيرًا إلى أنه لم يثبت.
ونشر حساب "منارات الهدى" بتويتر - وهي مؤسسة علمية وقفية، تُعنى بالمناشط العلمية والدعوية للشيخ الخثلان - من خلال وسم #درس_الخثلان تغريدة لفضيلته، تقول: "اشتُهر أن سن أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- لما تزوج بها النبي عليه السلام 40 سنة. وهذا لم يثبت".
وأضاف "الخثلان": "الثابت أن عمرها 28 سنة، وهذا الأقرب، ولاسيما أنها أنجبت من النبي عليه الصلاة والسلام، والغالب أن المرأة تبلغ سن اليأس قبل الخمسين".
يُشار إلى أن كتاب "الحديث والسيرة" الذي يُدرَّس لطلاب الصف الرابع الابتدائي، بحسب طبعة 2017، ورد فيه ضمن درس عن زوجات النبي ﷺ، ومنهن أُم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها-، أنه كان عمر النبي ﷺحينما تزوج بها خمسًا وعشرين سنة، وكان عمرها أربعين سنة.
، "الخثلان": سن أُمّ المؤمنين خديجة لما تزوج بها النبي كان 28 سنة وليس 40 سنة ،
المصدر : الخليج 365
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