، مصادر "الخليج 365": ‏‫القبض على شاب أطلق النار في إحدى المناسبات في وادي الدواسر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن الجهات الأمنية قبضت على شاب؛ ظَهَر في مقطع فيديو وهو يُطلق النار من سلاح رشاش في إحدى المناسبات، وكاد يتسبب بكارثة.

وكان النائب العام قد وجَّه بالقبض على الشاب.

وأوضحت مصادر أن التوجيه يشمل والد الشاب، والتأكد من نظامية السلاح، وامتلاكه التصريح النظامي.

وكانت النيابة قد قامت عبر حسابها في تويتر بالتحذير من استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصة والعامة؛ لما ينطوي على ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقًا لنظام الأسلحة والذخائر، وما ينشأ عن ذلك من ضرر.. متمنين للجميع أفراحًا آمنة.النائب العام يوجِّه بالقبض على شاب أطلق النار في إحدى المناسبات