محمد بن مسعود - الدمام - "الخمشي" يحتفل بزواجه في الشملي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-08 احتفل سامي منصور الخمشي بزواجه من كريمة عبدالله عايض الخمشي هذه الليلة بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الشملي بمنطقة حائل، وذلك بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء. 08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440 12:32 AM Advertisements احتفل سامي منصور الخمشي بزواجه من كريمة عبدالله عايض الخمشي هذه الليلة بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الشملي بمنطقة حائل، وذلك بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء. ، "الخمشي" يحتفل بزواجه في الشملي ،

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