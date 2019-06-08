، أهالي المدينة المنورة وزوارها يشيدون بفعاليات العيد ،

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد أهالي المدينة المنورة وزوارها بفعاليات عيد الفطر التي تنظمها أمانة منطقة المدينة المنورة وتحتضنها حديقة الملك فهد المركزية، وتُختتم اليوم السبت.

وأبدى عددٌ من مرتادي الفعاليات إعجابهم بدقة التنظيم وتميّز الفعاليات وتنوّعها، شاكرين للأمانة حرصها على قيامها بدورها على أكمل وجه في إحداث مناشط تصنع الفرح وترسم البهجة على وجوه سكان طيبة وزوارها خلال العيد.

وتنوعت الفعاليات بين عروض القبة البانورامية، ومنطقة الفنون، والحارة الحجازية، والمسرح المديني، ومنطقة العروض الشعبية، ومنطقة الطفل، ومنطقة عربات الطعام (الفود ترك)، ومنطقة المأكولات والمشروبات الخفيفة، ومسرح العروض العالمية، والمنطقة التجميلية، ومنطقة المطاعم، وجلسات الزوار، والممشى الترفيهي.

وبيّن أمين منطقة المدينة المنورة المكلّف عبدالله بن عبدالعزيز التويجري أن الأمانة استشعرت دورها في ضرورة خدمة أهالي المدينة المنورة وزوارها، من خلال صناعة فعاليات متميزة وإخراجها بطريقة منظمة تضمن للأهالي الاستمتاع بفرحة العيد في ظل الأمن والأمان الذي تعيشه بلادنا بفضل من الله ثم بفضل جهود قيادتنا الرشيدة وحرصها على أمن المواطن وراحته.

وأكد التويجري أن الجميع في أمانة المدينة المنورة من مسؤولين وفرق ميدانية منظمة للفعاليات في خدمة المواطن، ويضعون في مقدمة أولوياتهم تحقيق رؤية المملكة في توفير الرفاهية والعيش الكريم له، وخصوصًا خلال موسم الفرح والبهجة في العيد السعيد.

وقال عبد الله علي، أحد الشباب من أهالي المدينة إن فعاليات العيد هذا العام مختلفة، حيث أبدعت الأمانة في التنظيم سواءً في أوبريت حكاوي العيد أو الفعاليات الأخرى، مقدمًا شكره للأمانة على هذا المجهود الذي اعتبره من مستوى آخر تمامًا.

وقالت مها محمد، إحدى الفتيات الحاضرات إن الفعاليات هذا العام ليست مثل ما تعودنا عليه كل عام، وأبدت إعجابها تحديدًا بالقبة البانورامية والعروض التي شهدتها، مضيفة: لو كنت طفلة لاستمتعت بتلك العروض.

وأبدت السيدة عائشة السعيد، إحدى الزائرات من سكان مدينة الدمام انبهارها بفعاليات عيد المدينة، وقالت: لم نتوقع أن تكون بهذا الجهد وهذا التنظيم.

وبيّن خالد جلال أحد الآباء الحاضرين بعائلاتهم للاستمتاع بالفعاليات أن الأمانة أبدعت بكل المقاييس التي اعتبرها عالمية وليست عادية، سواء في اختيار نوعية الفعاليات أو دقة تنظيمها، مشيدًا بما أظهرته الفرق المنظمة من تفانٍ وإخلاص وعطاء، وهو ما جعلنا نشعر بمنتهى السعادة خلال وجودنا في مقر الفعاليات.

وعبّرت الطفلة غزل من أهالي المدينة المنورة عن إعجابها لتنوع الألعاب المخصصة للأطفال، حيث وجدت كل ما يعجبها من ألعاب واستمتعت بها.

وقالت هند السالم من سكان المدينة إنها استمتعت بالفعاليات "المصرية" وغيرها من الفعاليات التي تراها لأول مرة في المدينة وخصّت بالإعجاب عربات الأطعمة ودعمها للأسر المنتجة.