، انفصال "تيدر" شاحنة محمَّلة بأسطوانات الغاز عن الرأس يغلق المسار الطالع بـ"عقبة شعار" ،

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فوجئ قائد شاحنة محمَّلة بأسطوانات غاز بانفصال "التيدر" عن رأس الشاحنة بشكل مفاجئ ظُهر اليوم في عقبة شعار بمنطقة عسير؛ ما أدى إلى تساقط عدد من الأسطوانات وسط الطريق.
وفي التفاصيل، فوجئ عدد من المسافرين بعقبة شعار بعسير ظُهر أمس بـ"تيدر" شاحنة محمَّلة بأسطوانات غاز ينفصل عن الرأس أثناء الطلوع؛ الأمر الذي أدى إلى تناثر الأسطوانات وسط الطريق، وإغلاق المسار الطالع.
وباشرت دوريات المرور موقع الحادث، وعملت على إغلاق المسار الطالع، وإبقاء مسار النزول في الخدمة، وسط تنظيم للحركة، وتحذير للسائقين.
وتم رفع الأسطوانات، ونقل "التيدر" إلى خارج الطريق، وذلك خلال وقت وجيز، لم يتجاوز ربع ساعة. ولم تُسجَّل حوادث أو إصابات ولله الحمد.
انفصال "تيدر" شاحنة محمَّلة بأسطوانات الغاز عن الرأس يغلق المسار الطالع بـ"عقبة شعار"محمد طيران الخليج 365 2019-06-08
فوجئ قائد شاحنة محمَّلة بأسطوانات غاز بانفصال "التيدر" عن رأس الشاحنة بشكل مفاجئ ظُهر اليوم في عقبة شعار بمنطقة عسير؛ ما أدى إلى تساقط عدد من الأسطوانات وسط الطريق.
وفي التفاصيل، فوجئ عدد من المسافرين بعقبة شعار بعسير ظُهر أمس بـ"تيدر" شاحنة محمَّلة بأسطوانات غاز ينفصل عن الرأس أثناء الطلوع؛ الأمر الذي أدى إلى تناثر الأسطوانات وسط الطريق، وإغلاق المسار الطالع.
وباشرت دوريات المرور موقع الحادث، وعملت على إغلاق المسار الطالع، وإبقاء مسار النزول في الخدمة، وسط تنظيم للحركة، وتحذير للسائقين.
وتم رفع الأسطوانات، ونقل "التيدر" إلى خارج الطريق، وذلك خلال وقت وجيز، لم يتجاوز ربع ساعة. ولم تُسجَّل حوادث أو إصابات ولله الحمد.
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
12:24 AM
المرور باشر الحادث وأعاد حركة السير خلال ربع ساعة.. ولا إصابات
فوجئ قائد شاحنة محمَّلة بأسطوانات غاز بانفصال "التيدر" عن رأس الشاحنة بشكل مفاجئ ظُهر اليوم في عقبة شعار بمنطقة عسير؛ ما أدى إلى تساقط عدد من الأسطوانات وسط الطريق.
وفي التفاصيل، فوجئ عدد من المسافرين بعقبة شعار بعسير ظُهر أمس بـ"تيدر" شاحنة محمَّلة بأسطوانات غاز ينفصل عن الرأس أثناء الطلوع؛ الأمر الذي أدى إلى تناثر الأسطوانات وسط الطريق، وإغلاق المسار الطالع.
وباشرت دوريات المرور موقع الحادث، وعملت على إغلاق المسار الطالع، وإبقاء مسار النزول في الخدمة، وسط تنظيم للحركة، وتحذير للسائقين.
وتم رفع الأسطوانات، ونقل "التيدر" إلى خارج الطريق، وذلك خلال وقت وجيز، لم يتجاوز ربع ساعة. ولم تُسجَّل حوادث أو إصابات ولله الحمد.
، انفصال "تيدر" شاحنة محمَّلة بأسطوانات الغاز عن الرأس يغلق المسار الطالع بـ"عقبة شعار" ،
المصدر : الخليج 365
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