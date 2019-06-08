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تتواصل فعاليات مهرجان العيد بمحافظة طبرجل، بحضور مميز للأهالي الذين استمتعوا بفقرات الحفل، وتألُّق المنشد عواد الوجدي، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي يحضر المهرجان منذ افتتاحه في أول أيام العيد.
كما شهد المهرجان عددًا من الفعاليات المنوعة والمميزة كعادته، منها جناح لجنة الثقافة والفنون والأسر المنتجة، واستعراض الخيل، وعدد من الألعاب الترفيهية والمسابقات المنوعة التي شملت عددًا كبيرًا من الجوائز المنوعة والقيمة.
طبرجل .. مهرجان العيد يواصل استقبال الزوار بفعاليات مميزة
تتواصل فعاليات مهرجان العيد بمحافظة طبرجل، بحضور مميز للأهالي الذين استمتعوا بفقرات الحفل، وتألُّق المنشد عواد الوجدي، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي يحضر المهرجان منذ افتتاحه في أول أيام العيد.
كما شهد المهرجان عددًا من الفعاليات المنوعة والمميزة كعادته، منها جناح لجنة الثقافة والفنون والأسر المنتجة، واستعراض الخيل، وعدد من الألعاب الترفيهية والمسابقات المنوعة التي شملت عددًا كبيرًا من الجوائز المنوعة والقيمة.
08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
12:01 AM
بحضور مميز للأهالي الذين استمتعوا بفعاليات منوعة ورائعة
تتواصل فعاليات مهرجان العيد بمحافظة طبرجل، بحضور مميز للأهالي الذين استمتعوا بفقرات الحفل، وتألُّق المنشد عواد الوجدي، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي يحضر المهرجان منذ افتتاحه في أول أيام العيد.
كما شهد المهرجان عددًا من الفعاليات المنوعة والمميزة كعادته، منها جناح لجنة الثقافة والفنون والأسر المنتجة، واستعراض الخيل، وعدد من الألعاب الترفيهية والمسابقات المنوعة التي شملت عددًا كبيرًا من الجوائز المنوعة والقيمة.
، طبرجل .. مهرجان العيد يواصل استقبال الزوار بفعاليات مميزة ،
المصدر : الخليج 365
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