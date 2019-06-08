بالصور.. نادي البكيرية ينظم حفل معايدة عامة‬

نظَّم مجلس إدارة نادي البكيرية الرياضي، حفل معايدة عامة في مقره بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور وكيل محافظة البكيرية نادر الدوسري ورئيس لجنة أهالي البكيرية، عضو شرف النادي المهندس علي محمد السويلم، وأعضاء شرف النادي أحمد العقيل وعبدالرحمن الخليفي، ورئيس مجلس إدارة النادي عبدالرحمن الحضيف وأمين عام النادي حامد الدغماني، وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الأجهزة الإدارية والفنية، ومحبي النادي وأعيان محافظة البكيرية.

وتخلل الاحتفال مشاركات عديدة بدأت بكلمة لرئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الحضيف والذي رفع التهنئة بالعيد المبارك للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية ولأهالي محافظة البكيرية خاصة ومحبي وعشاق النادي.

ورحب الحضيف بالحضور مقدماً لهم الشكر على وجودهم في نادي البكيرية، مؤكداً أن النادي سيكون دائماً ملتقى لأبناء البكيرية، ثم توالت مشاركات الحضور والتي تصدرتها كلمات التهاني بعيد الفطر المبارك.

وحضر الجميع مأدبة العشاء المعدة لهذه المناسبة، ثم تفقدوا مرافق النادي، والتقطت الصور التذكارية.