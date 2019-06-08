السعودية اليوم / محافظ صامطة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "جاري "



صامطة 04 شوال لعام 1440 هـ الموافق 07 يوينو 2019 م واس

نقل محافظ صامطة أحمد عبدالله زعلة مساء اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد.

وعبّر المحافظ عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

وعبر ذوو الشهيد، من جانبهم، عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله -، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - بأبنائهما في كل مكان، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

// انتهى //

23:05ت م

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صامطة 04 شوال لعام 1440 هـ الموافق 07 يوينو 2019 م واسنقل محافظ صامطة أحمد عبدالله زعلة مساء اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله - وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية ، لذوي الشهيد وكيل رقيب أحمد بن عبده يحي جاري، أحد منسوبي حرس الحدود بقطاع الحرث, الذي استشهد، أثناء قيامه بعمله في الدفاع عن دينه ووطنه والتصدي للعدو بمحافظة الحرث.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد.وعبّر المحافظ عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.وعبر ذوو الشهيد، من جانبهم، عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله -، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - بأبنائهما في كل مكان، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.// انتهى //23:05ت م0097

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