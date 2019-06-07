النفط يزيد 3 % بعد تصريحات الفالح 

2019-06-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار النفط نحو 3% اليوم الجمعة، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى في 5 أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع، بعد أن قالت السعودية إن أوبك تقترب من الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج لما بعد يونيو ومع صعود الأسهم الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.62 دولار بما يعادل 2.6 بالمائة، ليتحدد سعر التسوية عند 63.29 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 53.99 دولار للبرميل، مرتفعًا 1.40 دولار أو 2.7 بالمائة، بحسب وكالة “رويترز”.

Advertisements

وتراجع برنت للأسبوع الثالث على التوالي، منخفضًا نحو اثنين بالمائة، بينما زاد غرب تكساس الوسيط حوالي واحد بالمائة على مدار الأسبوع.

وقال وزير الطاقة خالد الفالح خلال مؤتمر في روسيا: إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيمددون تخفيضات إنتاج النفط.

وأكد أنه في حين تقترب أوبك من إبرام اتفاق، فإن هناك حاجة لمزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في المنظمة المشاركة في الاتفاق القاضي بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا والذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي.