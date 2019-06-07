الان تتابع مصرع طفلة سقطت داخل خزان أرضي في حفر الباطن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 33 دقيقة - 12:06 ص, 8 يونيو 2019 م التعليقات: 0 توفيت طفلة بعد فترة من سقوطها داخل خزان أرضي بحفر الباطن. وأخرج الدفاع المدني في حفر الباطن، طفلة تبلغ من العمر ٩ سنوات سقطت في خزان أرضي لمبنى تحت الإنشاء توفيت لاحقا بالمستشفى، وفقا لتغريدة للجهاز على تويتر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع طفلة سقطت داخل خزان أرضي في حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.