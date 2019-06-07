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الان تتابع النائب العام يوجه بالقبض على شاب أطلق النار في إحدى المناسبات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شاب؛ ظهر في مقطع فيديو وهو يُطلق النار من سلاح رشاش في إحدى المناسبات.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تحذيرا عبر تويتر جاء فيه “أخي المواطن.أخي المقيم. كُن واعياً بالضرر البالغ والداهم جراء إساءة استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصةوالعامة، وما ينطوي عن ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام الأسلحة والذخائر، وما ينشأ عن ذلك من ضرر، متمنين للجميع أفراحاً آمنة”.
وهذه أبرز العقوبات:
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