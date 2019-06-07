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تسبب حادث مروري في وفاة طفل وإصابة 4 من مرافقيه في حجرة الباحة مساء اليوم، فيما تم التعامل مع المصابين إسعافيًا بالموقع ونقلوا من قِبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى أضم العام.
وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 18:39 مساء اليوم الجمعة عن حادث تصادم في محافظة الحجرة، مضيفًا "تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود أربع إصابات بالموقع إصابتين متوسطتين وإصابتين بسيطتين .
واختتم قائلاً: تم التعامل مع الإصابات إسعافيًا بالموقع ونقلت من قِبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى أضم العام وكانت الإصابة الخامسة متوفى بالموقع لطفل.
وفاة طفل وإصابة 4 من مرافقيه بحادث مروري بـ "حجرة الباحة"عبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-06-07
تسبب حادث مروري في وفاة طفل وإصابة 4 من مرافقيه في حجرة الباحة مساء اليوم، فيما تم التعامل مع المصابين إسعافيًا بالموقع ونقلوا من قِبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى أضم العام.
وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 18:39 مساء اليوم الجمعة عن حادث تصادم في محافظة الحجرة، مضيفًا "تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود أربع إصابات بالموقع إصابتين متوسطتين وإصابتين بسيطتين .
واختتم قائلاً: تم التعامل مع الإصابات إسعافيًا بالموقع ونقلت من قِبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى أضم العام وكانت الإصابة الخامسة متوفى بالموقع لطفل.
07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
11:57 PM
تم التعامل إسعافيًا مع المصابين بالموقع ونقلوا لمستشفى أضم
تسبب حادث مروري في وفاة طفل وإصابة 4 من مرافقيه في حجرة الباحة مساء اليوم، فيما تم التعامل مع المصابين إسعافيًا بالموقع ونقلوا من قِبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى أضم العام.
وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 18:39 مساء اليوم الجمعة عن حادث تصادم في محافظة الحجرة، مضيفًا "تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود أربع إصابات بالموقع إصابتين متوسطتين وإصابتين بسيطتين .
واختتم قائلاً: تم التعامل مع الإصابات إسعافيًا بالموقع ونقلت من قِبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى أضم العام وكانت الإصابة الخامسة متوفى بالموقع لطفل.
، وفاة طفل وإصابة 4 من مرافقيه بحادث مروري بـ "حجرة الباحة" ،
المصدر : الخليج 365
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