، النائب العام يوجِّه بالقبض على شاب أطلق النار في إحدى المناسبات ،

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محمد بن مسعود - الدمام - وجَّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شاب؛ ظهر في مقطع فيديو وهو يُطلق النار من سلاح رشاش في إحدى المناسبات، وكاد يتسبب بكارثة لولا لطف الله.
وأوضحت مصادر أن التوجيه يشمل والد الشاب، والتأكد من نظامية السلاح، وامتلاكه التصريح النظامي.
وكانت النيابة قد أوضحت عبر حسابها في تويتر التحذير من استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصة والعامة، وما ينطوي على ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقًا لنظام الأسلحة والذخائر، وما ينشأ عن ذلك من ضرر.. متمنين للجميع أفراحًا آمنة.
النائب العام يوجِّه بالقبض على شاب أطلق النار في إحدى المناسباتعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-07
وجَّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شاب؛ ظهر في مقطع فيديو وهو يُطلق النار من سلاح رشاش في إحدى المناسبات، وكاد يتسبب بكارثة لولا لطف الله.
وأوضحت مصادر أن التوجيه يشمل والد الشاب، والتأكد من نظامية السلاح، وامتلاكه التصريح النظامي.
وكانت النيابة قد أوضحت عبر حسابها في تويتر التحذير من استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصة والعامة، وما ينطوي على ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقًا لنظام الأسلحة والذخائر، وما ينشأ عن ذلك من ضرر.. متمنين للجميع أفراحًا آمنة.
07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
11:45 PM
وجَّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شاب؛ ظهر في مقطع فيديو وهو يُطلق النار من سلاح رشاش في إحدى المناسبات، وكاد يتسبب بكارثة لولا لطف الله.
وأوضحت مصادر أن التوجيه يشمل والد الشاب، والتأكد من نظامية السلاح، وامتلاكه التصريح النظامي.
وكانت النيابة قد أوضحت عبر حسابها في تويتر التحذير من استعمال الأسلحة النارية في التجمعات والاحتفالات الخاصة والعامة، وما ينطوي على ذلك من سلوكيات موجبة للمساءلة الجزائية طبقًا لنظام الأسلحة والذخائر، وما ينشأ عن ذلك من ضرر.. متمنين للجميع أفراحًا آمنة.
، النائب العام يوجِّه بالقبض على شاب أطلق النار في إحدى المناسبات ،
المصدر : الخليج 365
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