، برعاية محافظ الدلم .. أهالي نعجان يحتفلون بعيد الفطر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقام رئيس وأهالي مركز نعجان أمس الخميس حفل المعايدة بعيد الفطر المبارك على شرف محافظ محافظة الدلم "ثامر بن عبدالله الشتوي"، وذلك بمقر احتفالات العيد بالمركز بدعم عددٍ من الجهات والشركات والدوائر الحكومية المشاركة وشركاء النجاح.

واستقبل محافظ الدلم أهالي ووجهاء نعجان وأعضاء اللجنة المنظمة وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية، وتم تقديم باقة ورد من أحد أعضاء مبادرة أصدقاء ذوي الإعاقة، وتضمن الحفل إلقاء قصيدة شعرية بعنوان "عز الإسلام" ألقاها الشاعر "إبراهيم عبدالله الحماد".

وألقى الأستاذ الدكتور "عبدالعزيز محمد العثمان" كلمةً نيابة عن الأهالي رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة الرياض والأسرة المالكة والشعب السعودي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان.

وفي الختام تم تكريم الداعمين والجهات المشاركة وشركاء النجاح، بعدها العرضة السعودية شارك فيها محافظ محافظة الدلم والأهالي وفي الختام تناول الجميع طعام العشاء.