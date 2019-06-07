، حالة مدير تعليم مكة وجدة مستقرة.. وعائلته ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مَنْ صوَّره بالعناية المركزة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد مرور 48 ساعة على إصابته بأزمة قلبية

أكد حسين الثقفي أن الحالة الصحية لمدير تعليم مكة المكرمة وجدة مستقرة بعد مرور 48 ساعة على تعرُّضه لأزمة قلبية، كاشفًا أنهم سوف يتخذون الإجراءات القانونية ضد مَن صوَّر أخاه وهو بالعناية المركزة؛ إذ لم يراعِ نفسيات أقاربه.

قال لـ"الخليج 365" حسين الثقفي إنه أخاه - ولله الحمد - في تحسن بعد أن تعرَّض لأزمة قلبية؛ ونُقل على مستشفى الملك فهد العسكري. مبينًا أن وضع حالته الصحية سيتضح بعد مرور 48 ساعة من وقوع العارض الصحي له، وإن شاء الله تتحسن أكثر في الأربع والعشرين ساعة القادمة.

وكشف "الثقفي": انتشرت صورتان لأخي، أدمتا قلوبنا.. وللأسف لم يراعِ مشاعرنا. أتمنى حذف الصورتين، وعدم تداولهما؛ فبسببها تأثرت الوالدة وأخواتنا؛ فبعضهن لم نخبره حتى لا يقلقن بسبب هذا الأمر. مبينًا أن موثِّق الصورتين استغل معاناة الناس، وسوف تتخذ العائلة الإجراءات القانونية ضده.