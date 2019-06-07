6 ملايين و400 ألف زائر غادروا المملكة عقب أداء العمرة والزيارة

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار سبعة ملايين و626 ألفًا و161 تأشيرة حتى أمس الخميس.

وجاء مجموع القادمين إلى المملكة سبعة ملايين و307 آلاف و356 معتمرًا في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 901 ألف و933 معتمرًا، منهم 533 ألفا و538 معتمرا في مكة المكرمة، بينما يوجد 368 ألفا و395 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة ستة ملايين و405 آلاف و423 معتمرًا بعد أدائهم العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، الذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وعدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة، والذي يبلغ عشرة آلاف و946 موظفًا، منهم تسعة آلاف و74 من الذكور وألف و872 من الإناث.



وتشير الإحصائيات إلى أن المعتمرين وفدوا إلى المملكة عبر ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية ستة ملايين و470 ألفًا و368 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية وصل 703 آلاف و478 معتمرًا، وسجل وصول 133 ألفًا وعشرة معتمرين عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان مليون و626 ألفًا و80 معتمرًا تليها إندونيسيا 950 ألفًا و748، بعدها الهند 645 ألفًا و256، ثم مصر 538 ألفًا و940، والجزائر خامسًا 365 ألفًا و599 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: اليمن 337 ألفا و812، تركيا 310 آلاف و845، وماليزيا 277 ألفًا و224، العراق 271 ألفا و290، السودان 214 ألفًا و270 معتمرًا.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.