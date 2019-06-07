الأرصاد تنبه لنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على نجران

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة نجران، ومحافظات شرورة، وخباش، وحبونا، وثار، وبدر الجنوب، ويدمة، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً، فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

كما أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا من رياح نشطة وتكون سحب رعدية، يصحبها تدني الرؤية الأفقية، في منطقة حائل؛ حيث تبدأ الحالة الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، في كل من الشملي وبقعاء وحائل وموقق.

وتشهد منطقة القصيم نفس الحالة الجوية التي تبدأ وتنتهي بذات الفترة في كل من البدائع والرس والنبهانية، وبريدة وعقلة الصقور، وعنيزة.

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كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت اليوم الجمعة، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية مصحوبة بتدني الرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على عدد من محافظات مكة المكرمة، ومن هطول أمطار مماثلة على منطقة الباحة.

وتشهد محافظات الجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والكامل، هطول أمطار رعدية؛ حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء، فيما دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

ونبهت الهيئة، أيضًا من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والمندق، والمخواة، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، بينما دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.