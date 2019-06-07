بالصور.. كبار النجوم العرب يشدون بأجمل أغنياتهم في «موسم العيد»

سجَّل كبار نجوم الغناء العربي؛ حضورًا لافتًا بفعاليات موسم العيد، والتي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات، عبر مجموعة حفلات غنائية شهدت إقبالًا كبيرًا ونفاد جميع التذاكر المطروحة مبكرًا.

وشكلت السهرات الغنائية علامة بارزة من حيث إقبال الجمهور وعدد الحضور، إضافة للأسماء اللامعة في سماء الأغنية السعودية والعربية، وخصوصًا تلك الحفلات التي أحياها أكثر من نجم ورسخوا بصمة مميزة في ذكرى العيد؛ حيث اجتمعت الفنانة أصالة مع الفنان حسين الجسمي بإحدى أجمل أمسيات العيد في الدمام.

وكان الحضور على موعد مع واحدة من الأمسيات الرائعة التي جمعت الفنان خالد عبدالرحمن ورامي عبدالله في الطائف، واختتمت الحفلات بأمسية غنائية كبيرة جمعت النجمة أنغام والفنان السعودي الكبير رابح صقر في الرياض، فيما شهد الجمهور أمس الخميس أولى الأمسيات الفنية، التي جمعت كبار النجوم عبدالله الرويشد ونوال الزغبي في الأحساء، وتفاعل الحضور كثيرًا مع الطرب العربي الأصيل ونجوم الأغنية العربية حاتم العراقي وجابر الكاسر في الطائف، واجتمع وليد الشامي مع محمد حماقي في الدمام في ليلة استثنائية لفتت الأنظار.

وكان ختام الحفلات بأروع أغنيات فنان العرب محمد عبده الخالدة في ذاكرة الفن العربي، وكان الحديث الأبرز والمشترك بين رواد سلسلة الحفلات والأمسيات، جودة التنظيم والصوت والتوزيع وإبداع نجوم الألحان والغناء؛ حيث حرص منظمو «موسم العيد» على توفير ضمانات نجاحه.

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وعكست كواليس الحفلات روح المحبة والاخوة والصداقة التي ترسخها دوما شركات الانتاج «روتانا للصوتيات والمرئيات» بين المطربين العرب، فشهدت كواليس حفلات العيد، اجتماع «اصالة الغناء» أصالة نصري و حسين الجسمي على هامش حفلهما في أرض المعارض بمدينة الدمام، وتألقت أنغام على المسرح في حفلها بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وقدمت مع صقر مفاجأة أمتعت الجمهور بدويتو أغنية «أصعب جرح».

واحتراما من «روتانا للصوتيات والمرئيات» لأهل الاعلام كونهم شركاء نجاح، واصلت سياستها، بتأمين لقاءات قصيرة تجمع المطربين نجوم الحفل، مع رجال الصحافة والبرامج التليفزيونية، تسبق موعد صعود كل مطرب المسرح لتقديم فقرته.

وأشاد الفنانون بالتغطية والنقل المباشر لجميع حفلات العيد من قبل قنوات روتانا، ما أسعد الشعب السعودي، شاكرين للرئيس التنفيذي لـ «روتانا للصوتيات والمرئيات» سالم الهندي، حضوره الحفل، ومبدين تفاؤلهم بمكان تنظيم الحفلات التي شهدت تنافسا ليس فقط بين المطربين، بل كذلك في أداء المايستروهات الذين قادوا الفرق الموسيقية.