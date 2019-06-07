الفريق المطير يزور مصابي عاصفة الحزم وإعادة الأمل

زار قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير المصابين من منسوبي القوات المسلحة، الذين تعرضوا للإصابة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واطمأن قائد القوات البرية على صحة المصابين سائلاً الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل، قائلاً «أنتم أبطال دوت الخليج وما تعرضتم له دفاعا عن دينكم ثم ملككم ووطنكم وسم شرف نغبطكم عليه».

ونقل قائد القوات البرية للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما لهم بالشفاء العاجل، وأن يمن عليهم بالصحة والعافية.

وأعرب المصابون من جانبهم عن شكرهم على الزيارة والاطمئنان على صحتهم، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للرجوع إلى ميدان العز والشرف بعد إكمال العلاج للتصدي للعدو والقيام بدورهم المناط بهم لحفظ الأمن في دوت الخليج الغالي علينا جميعا، عادين إصاباتهم وسام شرفٍ يعتزون به.