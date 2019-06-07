أرقام إحصائية
أضافت المصادر بأن الأرقام الإحصائية في المؤسسة، تشير إلى عبور نحو 109 آلاف و657 مسافرا، في ثالث أيام العيد، والمعدل الزمني لعبور مناطق إنهاء الإجراءات في ساعات الذروة بلغ 30 دقيقة باتجاه البحرين، و27 دقيقة باتجاه السعودية.
وفي ثاني أيام العيد، شهد الجسر عبور 77 ألفا و813 مسافرا، وبلغ المعدل الزمني لعبور مناطق إنهاء الإجراءات وقت الذروة 28 دقيقة باتجاه البحرين، و18 دقيقة باتجاه السعودية.
مسؤولو الإدارات
أوضحت المصادر أن لجهود المؤسسة ومسؤولي الإدارات في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وتفاعل وتكامل موظفي الجسر، دورًا في الوصول إلى تلك الفترة الزمنية «المنخفضة» للعبور بين المملكتين، رغم العدد الكبير من المسافرين.
وكانت مؤسسة الجسر احتفت في أول أيام العيد بالمسافرين، وشاركتهم الفرحة وقدّمت لهم الورود، علاوة على معايدة منسوبي المؤسسة ومنسوبي الإدارات الحكومية، ممن هم على رأس العمل في الجانبين السعودي والبحريني.
ثالث أيام العيد
109 آلاف و657 مسافرا عبروا الجسر
30 دقيقة باتجاه البحرين
27 دقيقة باتجاه السعودية
ثاني أيام العيد
77 ألفا و813 مسافرا عبروا الجسر
28 دقيقة باتجاه البحرين
18 دقيقة باتجاه السعودية
كانت هذه تفاصيل خبر تقليص إجراءات السفر بجسر الفهد إلى 45 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.