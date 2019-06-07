تقليص إجراءات السفر بجسر الفهد إلى 45 دقيقة

علمت «دوت الخليج» أن فترة إنهاء إجراءات المسافرين على جسر الملك فهد تقلّصت خلال أيام عيد الفطر بـ75%، مقارنة بالفترات السابقة، وأوضحت مصادر أن فترة الإجراءات قبل أيام عيد الفطر المبارك كانت تمتد إلى 3 ساعات، ولم تتجاوز 45 دقيقة -كحد أقصى- في فترات الذروة خلال العيد.

أرقام إحصائية

أضافت المصادر بأن الأرقام الإحصائية في المؤسسة، تشير إلى عبور نحو 109 آلاف و657 مسافرا، في ثالث أيام العيد، والمعدل الزمني لعبور مناطق إنهاء الإجراءات في ساعات الذروة بلغ 30 دقيقة باتجاه البحرين، و27 دقيقة باتجاه السعودية.

وفي ثاني أيام العيد، شهد الجسر عبور 77 ألفا و813 مسافرا، وبلغ المعدل الزمني لعبور مناطق إنهاء الإجراءات وقت الذروة 28 دقيقة باتجاه البحرين، و18 دقيقة باتجاه السعودية.

مسؤولو الإدارات

أوضحت المصادر أن لجهود المؤسسة ومسؤولي الإدارات في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وتفاعل وتكامل موظفي الجسر، دورًا في الوصول إلى تلك الفترة الزمنية «المنخفضة» للعبور بين المملكتين، رغم العدد الكبير من المسافرين.

وكانت مؤسسة الجسر احتفت في أول أيام العيد بالمسافرين، وشاركتهم الفرحة وقدّمت لهم الورود، علاوة على معايدة منسوبي المؤسسة ومنسوبي الإدارات الحكومية، ممن هم على رأس العمل في الجانبين السعودي والبحريني.

ثالث أيام العيد

Advertisements

109 آلاف و657 مسافرا عبروا الجسر

30 دقيقة باتجاه البحرين

27 دقيقة باتجاه السعودية

ثاني أيام العيد

77 ألفا و813 مسافرا عبروا الجسر

28 دقيقة باتجاه البحرين

18 دقيقة باتجاه السعودية