أمانة العاصمة المقدسة: لم نوفق في اختيار فقرة الهيب هوب

اعترفت أمانة العاصمة المقدسة بأنها لم توفق في اختيار مشاركة إحدى الفرق الفنية في احتفال الأمانة في أول أيام عيد الفطر، وكانت الفرقة قد قدمت عرضا بالإضاءة والليزر مع موسيقى العيد «رقصة الهيب هوب».

ونشرت الأمانة جانبا من العرض على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «السناب البلدي»، الأمر الذي أثار حفيظة نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، فهد الروقي، وفي اليوم التالي كتب تغريدة جاء فيها «عفوا أمانة العاصمة المقدسة، هذه مكة المكرمة ليست كغيرها، هل هذه المشاهد تليق بمكة المكرمة؟ وأشار إلى أن الدعوات للحفل اقتصرت على موظفي الأمانة وبعض الأعيان، وأضاف الروقي، شكرا العلاقات العامة بالأمانة فقد كفيتمونا وزر مشاركتكم في هذا الاحتفال الذي لا يمثل مكة ولا يمت لها بصلة».

وكانت تغريدة الروقي، لاقت تأييدا واستحسانا من بعض أهالي مكة المكرمة ورفضا من البعض الآخر، إذ غرّدت الأكاديمية في جامعة الملك سعود البروفيسور أمل الهزاني، ردا على تغريدة الروقي، «كنت تقدر توجه ملاحظاتك للمسؤولين مباشرة بحكم موقعك الوظيفي، بدون الحاجة للنشر عبر منصة تويتر».

الأمر الذي دعا أمانة العاصمة المقدسة إلى إصدار بيان أكدت فيه حرصها على تنوع العروض والفقرات الترفيهية في احتفالات عيد الفطر، وإسعاد جميع شرائح المجتمع، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية نحو المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة، وبما لا يتعارض مع قدسية مكة المكرمة، وإخراج احتفالات العيد بما يليق بقدسيتها ومكانتها.

وأضافت الأمانة «وبناء على ذلك أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الأمين للخدمات، وعضوية المدير العام للمتابعة، والمدير العام للإدارة القانونية، للتحقيق مع الجهات المختصة والقائمين على هذه الاحتفالات، وتحديد المسؤولية ورفع نتائج التحقيق في أسرع وقت، مع وضع ضوابط تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلا».