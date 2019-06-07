تكثيف حملات مكافحة القوارض بعسير

باشرت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها حملتها الصيفية لمكافحة الحشرات والقوارض في كافة مدن ومحافظات المنطقة. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الحملة المكثفة التي تقودها الأمانة لمكافحة الحشرات والقوارض انطلقت منذ أول أيام عيد الفطر، مبينا أن تنفيذ هذه الحملة جاء تماشيا مع اعتدال درجات الحرارة ونتيجة للتغيرات المناخية بمنطقة عسير خلال هذه الفترة، والتي قد تؤدي إلى خلق بيئة مناسبة لازدياد وتكاثر القوارض، منبها إلى أن فرق المكافحة تعمل على فترتين صباحية ومسائية لتغطية جميع المواقع المستهدفة بالمنطقة، وذلك بعد تقسيم مناطق العمل اليومية، فيما تم اقتصار عمليات الرش على الأماكن المستهدفة التي تكون فيها نسبة القوارض مرتفعة. وشكلت أمانة عسير وبلدياتها التابعة لها فرق المكافحة بالتناسب مع عدد المواقع المستهدفة في كافة مدن ومحافظات المنطقة.



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