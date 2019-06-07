70 إماما نقلوا وسطية المملكة إلى 35 دولة

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بنجاح برنامج الإمامة الذي نفذته الوزارة في 35 دولة حول العالم بمشاركة 70 إماماً من حفظة القرآن الكريم في شهر رمضان للعام الجاري، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة لدعمها البرنامج، مثنياً على جهود الأئمة في إيصال رسالة المملكة المتمثلة بالوسطية والاعتدال في تلك البلاد من خلال خطبهم ومحاضراتهم.

جاء ذلك في تغريدتين للوزير آل الشيخ على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث قال في التغريدة الأولى «في ختام برنامج الإمامة الذي نفذته الوزارة في 35 دولة حول العالم في رمضان أتوجه بالشكر لله أولاً على ما تحقق من نجاحات، ثم أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما ورعايتهما المتواصلة لأعمال وبرامج الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم».

وجاءت التغريدة الثانية: «ثم أشكر زملائي في وكالة الوزارة للشؤون الإسلامية على جهودهم في الإشراف والمتابعة للبرنامج، كما أخص بالشكر نجوم البرنامج الأئمة الذين نقلوا رسالة المملكة القائمة على الوسطية والاعتدال، وسطروا لوحة مضيئة لمعاني تلك الآيات التي رتلوها في الحث على الاجتماع وعدم الفرقة ونشر المحبة».

برنامج

كانت وزارة الشؤون الإسلامية قد أوفدت 70 إماما إلى 35 دولة حول العالم لأداء صلاتي التراويح والقيام خلال رمضان المبارك لهذا العام 1440، واشتمل البرنامج على عدد من الأنشطة من دروس علمية، ومحاضرات توعوية، وخطب الجمعة، ودورات تدريبية، كما أقام الأئمة صلاة العيد وحفلات المعايدة في تلك البلاد.