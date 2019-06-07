إدارة المساجد تبهج الأطفال

شهدت صلاة عيد الفطر في محافظة الطائف هذا العام إطلاق إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد عددا من المبادرات، تعد الأول من نوعها، وهي دعم المصليات الكبرى بمساند للظهر، وتوزيع عدد كبير من الهدايا على الأطفال. وأوضح مدير إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بالطائف عبدالرحمن محمد الحارثي، أنه تم فتح 5 مصليات للعيد في المحافظة، بعد استكمال جميع أعمال الصيانة والتشغيل، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بإدراجها ضمن قائمة المصليات المعتمدة لعيد الفطر المبارك للعام الحالي 1440، إلى جانب 280 جامعا بالمحافظة والمراكز التابعة لها، إذ وجّه وزير الشؤون الإسلامية اعتماد فتح مصلى الخالدية، ومصلى الحوية، ومصلى الردف، ومصلى لية، ومصلى القيم، والتي تعد من أكبر المصليات المكشوفة في المحافظة، وأَمّها آلاف المصلين في صلاتي العيدين.



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