السعودية اليوم / وفد المملكة الدائم يقيم حفل معايدة للوفود العربية والإسلامية المعتمدة لدى الأمم المتحدة

نيويورك 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واس

أقام معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس الخميس حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك على شرف مندوبي الدول العربية و الإسلامية المعتمدين لدى الأمم المتحدة، وذلك في مقر الوفد في نيويورك.

وألقى معالي السفير المعلمي كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الحضور بعيد الفطر المبارك، داعيا المولى أن يعم الخير والسلام أنحاء العالم.

وأعرب الحضور خلال الاحتفال عن شكرهم وامتنانهم لوفد المملكة على تنظيم هذه الاحتفالية.

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حضر الحفل نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، ومستشار معالي المندوب الدائم الوزير مفوض أحمد الفريان ، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة الدائم حكمت السعيد، ومنسوبو وفد المملكة لدى الأمم المتحدة.

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22:02ت م

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