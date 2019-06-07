السعودية اليوم / الهيئة الملكية لمحافظة العلا و بانثيرا توقعان اتفاقية شراكة لدعم مبادرات النمر العربي

الرياض 04 شوال 1440 هـ الموافق 07 يونيو 2019 م واس

وقع صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان ، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اتفاقية شراكة مع رئيس مجلس إدارة منظمة "بانثيرا"، الدكتور توماس كابلان وهي منظمة عالمية معنية بحماية القطط الكبيرة والحفاظ عليها من خطر الانقراض، بهدف دعم مبادرات الجهود الإقليمية والدولية المهمة للحفاظ على النمور.

واحتضنت عشار، قلب محافظة العلا، مراسم توقيع الاتفاقية، ما يعني انضمام الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى التحالف العالمي لحماية القطط البرية، مع الالتزام باستثمار 20 مليون دولار أميركي على مدى السنوات العشر المقبلة في تدابير الحفاظ عليها، مع التركيز على النمر العربي المهدد بالانقراض، حيث تعد العلا موطنًا أصليًا له.

وقال سموه : "يمثل توقيع اتفاقية الشراكة علامة فارقة في طموحاتنا المشتركة لإعادة نشر النمر العربي في المنطقة والانضمام إلى الشركاء العالميين لدعم جهود الحفاظ على هذا النوع من القطط البرية في جميع أنحاء العالم. ومن واجبنا حماية أعداد النمر العربي وإكثارها والحفاظ عليها من أن تصبح مجرد ذكرى من تاريخ المنطقة."

وأضاف سموه : "ستساعد شراكتنا مع منظمة "بانثيرا" في ضمان الحفاظ على أعداد النمور في البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، قبل أن تصل إلى مستويات الخطر التي تواجهها اليوم القطط الكبيرة الأصلية الثمينة".

وتشترك كلًا من الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومنظمة "بانثيرا" في شغفهما العميق بعمليات الحفاظ على القطط الكبيرة، وهما ملتزمتان بالعمل سويًا من أجل تعزيز جهود إكثار النمر العربي. وسيتم تحقيق ذلك من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك إنشاء صندوق عالمي يركز على حماية وتعزيز إكثار ما تبقى من الحيوانات البرية، وبرامج التربية في الأسر، والتعاون الدولي، ومشاريع الحفظ المجتمعية، والبحث العلمي لدعم مستقبل هذا النوع النادر من القطط الكبيرة.

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وتتوافق مبادرات النمر العرب، التي تمثل محور اتفاقية الشراكة مع منظمة "بانثيرا"، بشكل كامل مع أهداف ميثاق الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومساعيها لتحقيق تحول مستدام ومسؤول لمحافظة العلا، وما تحتويه من كنوز تراثية وطبيعية وفنية فريدة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة منظمة "بانثيرا"، الدكتور توماس كابلان، أن مبادرات النمر العربي، التي أعلنتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا تحت قيادة صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ، هي شهادة على قدرة الأفراد على تغيير مسار الأنواع، بعيدًا عن خطر الانقراض وإعادة إكثارها بدلًا من ذلك." وأردف الدكتور كابلان ، منوها أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا لم تختر فقط الاستثمار في استعادة وإعادة إكثار النمر العربي الذي اعتاد استيطان المملكة العربية السعودية، ولكنها انضمت أيضًا بالتعاون مع شركاء هنديين وصينيين وإماراتيين وأمريكيين - إلى تحالف بانثيرا العالمي لحماية القطط البرية. وهذا يشكل خطوة إيجابية استثنائية تنبع من حنكة وفطنة الدولة فيما يتعلق بالبيئة في هذا العصر المحفوف بمخاطر الانقراض .

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