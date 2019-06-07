السعودية اليوم / أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ “ محمد منصور المدخلي "



صامطة 04 شوال 1440 الموافق 07 يونيو 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان‬، تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ محمد بن منصور بهلول المدخلي مدير عام الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان سابقاً -رحمه الله - والذي توفي إثر نوبة قلبية، وذلك خلال قيامه اليوم بزيارة عزاء لذويه واسرته بمحافظة صامطة .

وأعرب أمير منطقة جازان، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وذوي الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر والسلوان، مشيدا سموه، بما قدمه الفقيد في خدمة دينه ووطنه خلال عمله بعدة جهات حكومية، منوها بمساعي الفقيد وأعمال الخير والبر والإصلاح بالمجتمع.

من جهتهم عبر أبناء الفقيد الشيخ المدخلي وأفراد أسرته، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على مواساته لهم ومشاركته مصابهم، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة والعافية وأن لا يريه مكروه .

حضر العزاء محافظ صامط أحمد بن عبدالله زعله وعددا من المسؤولين .

// انتهى //

21:41ت م

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