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2019-06-07 ألعاب هوائية وتفاعلية ضمن فعاليات عيد الفطر في الدوادمي متابعات الخليج 365 - واس تواصلت أمس, فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك في محافظة الدوادمي التي تنظمها بلدية المحافظة تحت شعار “عيدنا فرحتكم 3 “, حيث افتتحت فعاليات اليوم الأول لمهرجان الأسرة والطفل في الحديقة الشمالية, وتستّمر الفعاليات على مدى أربعة أيام.

وشهدت الفعاليات إقبالاً من العائلات والأطفال وعدد كبير من المقيمين لمشاهدة الفعاليات، حيث تنوعت الفقرات الترفيهية وشملت ألعاب الخفة التي أبهرت الأطفال، والألعاب الهوائية والتفاعلية, وركن للرسم وشخصيات كرتونية, ومسابقات تحدي للأطفال, وعروض مسرحية مميزة تفاعل معها الجمهور، وفقرات إنشادية تعبر عن هذه المناسبة السعيدة.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بتوزيع الجوائز على الحضور، كما نالت جميع الفقرات استحسان الحضور. Advertisements









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